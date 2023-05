Pallanuoto, il ct setterosa: “Questo scudetto sa di futuro”

Nell’edizione odierna de La Stampa, c’è l’intervista a Carlo Silipo. Il commissario tecnico del setterosa è napoletano. Infatti, ha raccontato tutta la gioia per l’imminente conquista dello scudetto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Pensare a rinfacciare i successi come fossero una rivalsa è una mentalità da togliersi di dosso. Forse l’ultimo tassello da aggiungere alla stagione ideale. I giovani non la vedono più così, voglio stare fuori a respirarlo questo scudetto perché è unico, è nuovo, è fresco. Sa di futuro. Vorrei mutuare la lucidità, la determinazione e la perseveranza di Spalletti. Ce l’ha avuta dal primo giorno di preparazione. La società ha venduto pilastri e lui sapeva di poter fare senza perché i campioni che oggi definiamo sorprese, come Kim e Kvara, non lo erano affatto“.