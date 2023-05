CdS – Un azzurro può ritornare contro la Fiorentina

Mario Rui e Matteo Politano hanno riportato degli infortuni importanti dopo l’ultima sfida col Milan. Molto grave quello del portoghese, che può considerare la sua stagione finita. Discorso diverso quello per Politano che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere convocato per la sfida contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Matteo Politano e Mario Rui non saranno ancora a disposizione per la sfida di questa sera contro l’Udinese. L’unico che potrebbe recuperare per Napoli-Fiorentina di domenica può essere soltanto Politano che proverà dunque a rientrare in gruppo a stretto giro. Non sono ancora noti i tempi di recupero effettivi del terzino Mario Rui”.