Il Corriere dello Sport sottolinea che la sfida fra Udinese e Napoli è iniziata già nel 2004. De Laurentiis superò Pozzo nell’acquisto del club, poi fra i due nacque un’amicizia reciproca grazie ai numerosi affari. Un flusso di denaro indirizzato verso il Friuli per acquistare Quagliarella, Inler, Zielinski e Meret. Talvolta, però, questo flusso di denaro ha fatto anche un percorso inverso con le operazioni per portare in bianconero Denis e Zuniga.