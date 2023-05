L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione legata all’astinenza di Victor Osimhen. Questo il punto del quotidiano: “L’eroe mascherato non ha segnato in campionato dal 19 marzo, ma sarebbe fantastico se un suo gol garantisse lo scudetto. Il bomber nigeriano non timbra il cartellino dalla doppietta col Torino e, soprattutto nelle gare casalinghe, il suo digiuno si è fatto sentire parecchio“.