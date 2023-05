CdM – Futuro di Spalletti, ADL gli ha inviato una pec. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis avrebbe inviato una pec a Luciano Spalletti. L’obiettivo è quello di esercitare l’opzione per il rinnovo automatico del contratto del tecnico toscano. Il presidente del Napoli non ha alcun dubbio: come detto il 24 marzo al premio Bearzot e ribadito dopo l’eliminazione in Champions, la società vuole continuare ad avere Spalletti in panchina anche nella prossima stagione. Il tecnico, però, non si è ancora espresso sulla questione e anche in conferenza stampa ha rinviato la questione.