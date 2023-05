Calamai: “Il Napoli ha già vinto lo scudetto. Ha ragione Spalletti a parlare di lungo godimento”

Luca Calamai, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è discusso dell’ormai prossima conquista del tricolore da parte del Napoli.

“Il Napoli l’ha già vinto lo scudetto, al netto dello stop contro la Salernitana. Ha detto bene Spalletti, è un lungo godimento. Non si ha l’obbligo del tutto e subito, Napoli è in festa da un mese e quindi si può permettere di andare in folle, godendosi il momento. Siamo pronti per una festa meravigliosa. Il Napoli ha meritato tutto questo, sarei sorpreso se oggi i ragazzi di Spalletti non dovessero fare risultato”.