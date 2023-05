Roberto Insigne: “Lorenzo al Toronto? La scelta migliore. Giocare contro il Napoli la prossima stagione? Sarebbe emozionante”

Roberto Insigne, calciatore del Frosinone, è stato intervistato da Tuttomercatoweb dove, oltre la promozione conseguita con i ciociari, ha parlato a proposito del rapporto con il fratello Lorenzo e della prossima conquista del tricolore da parte dei partenopei.

“Hai avuto modo di sentire tuo fratello Lorenzo dopo la promozione? Sì, abbiamo fatto una videochiamata di famiglia, cantando e festeggiando tutti insieme. Il fatto di non poterlo più vivere quotidianamente mi ha fatto molto soffrire, non è stato facile vederlo lasciare Napoli e il Napoli dopo 11 anni, per me non è la stessa cosa la squadra senza di lui, ma so che ha preso questa decisione per la sua crescita personale e il bene dei suoi figli. Ma non avrebbe mai voluto giocare contro il Napoli, e Toronto è stata la scelta migliore”.

“A proposito di Napoli, già quest’oggi potrebbe arrivare matematicamente lo Scudetto. Come stai vivendo, da napoletano, questi giorni? Non succedeva da 33 anni, dire che napoletano sono felicissimo è riduttivo. Il Napoli ha dominato questo campionato, e lo Scudetto è meritato, sarà bello vedere la festa di una città intera: spero che tutto ciò, questo bello che hanno creato, sia la base di partenza per il prossimo anno”.

“Prossimo anno che potrebbe vederti giocare proprio contro i partenopei… Ho ancora un anno di contratto con il Frosinone, vedremo poi quelli che saranno i programmi, quindi alla sfida contro il Napoli non ci penso. Anche se so già che, nel caso, sarà emozionante: ma mai quando lo fu la prima volta. Io giocavo a Benevento, e nel Napoli c’era ancora mio fratello Lorenzo. Sensazioni irripetibili”.