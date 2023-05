Repubblica – Festa scudetto: stabilito il nuovo piano trasporti. Le ultime

In vista della probabile festa scudetto dei prossimi due giorni, è stato varato un nuovo piano trasporti. A parlarne è l’edizione odierna de la Repubblica.

Stando a quanto si legge sul quotidiano, l’Anm ha chiuso l’accordo con i sindacati, tra cui Usb e Orsa.

Di seguito l’organizzazione: stasera non ci sarà servizio prolungato, mentre domani la Linea 1, insieme alle funicolari Centrale e Montesanto, resterà aperta fino alle 2 di notte. Domenica, invece, i trasporti saranno garantiti fino alle sei del mattino, così come il 4 giugno, giorno della festa ufficiale per la vittoria del Tricolore.