Napoli in partenza per Udine, i tifosi accerchiano il bus

I tifosi partenopei hanno fatto sentire il loro calore un’ultima volta prima della storia, “assaltando” il bus societario. Il Napoli ha infatti da poco lasciato il centro tecnico di Castel Volturno per dirigersi ad Udine. Spalletti, il team e i giocatori sono in direzione dell’aeroporto di Capodichino, dai cui partiranno per arrivare in Friuli. Domani alla Dacia Arena la squadra potrebbe avere (in caso di vittoria della Lazio sul Sassuolo) il definitivo appuntamento con il destino, raggiungendo lo scudetto. Gli azzurri sono quindi saliti a bordo del pullman e sono stati accompagnati da tantissimi sostenitori. Cori e sventolii di bandiere hanno scortato il bus sino all’uscita e i fan hanno salutato i ragazzi un’ultima volta prima della vittoria definitiva.