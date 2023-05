Milan punge il Napoli: “Non li emuliamo, festeggeremo solo a obiettivo raggiunto”

Durante la trasmissione pressing, l’ad della Salernitana Maurizio Milan ha parlato degli eventuali festeggiamenti dei granata in caso di salvezza.

Ecco le sue parole: “Non emuliamo i vicini di città, parleremo e festeggeremo soltanto dopo aver chiuso il discorso e siamo convinti che ci siano i presupposti per farlo quanto prima, magari già nelle prossime 2-3 gare che pure saranno complesse per noi. Ma la simbiosi con il popolo granata è decisiva, i giocatori avvertono la spinta della tifoseria e io per primo ho deciso di riprendere il mio giro per i club perchè, interagendo con voi, imparo tanto e mi innamoro sempre più della Salernitana. Ormai è la mia vita, è pane quotidiano, non riesco a perdermi una sola partita e quando posso seguo dal vivo gli allenamenti. Sono totalmente assorbito da questa magnifica realtà, innamorarsi della Salernitana e del suo tifo è molto semplice e ringrazierò sempre Iervolino per avermi scelto per questa avventura”.