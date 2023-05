Massimo Ranieri: “Che Napoli meravigliosa! Non l’ho mai vista così”

Massimo Ranieri ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, durante la quale si è soffermato sul Napoli e sul momento storico che sta vivendo.

Queste le parole del cantante napoletano: “Festa rimandata? Ci eravamo organizzati davvero bene, avevamo tutto l’occorrente per una festa grandiosa: dolci, fuochi d’artificio, fumogeni colorati. Ma poi abbiamo dimenticato lo champagne per brindare a questo storico trionfo, quindi è stato meglio rinviare. È davvero bellissimo comunque, non ho visto una simile apoteosi nemmeno ai tempi di Maradona, e io seguo assiduamente la squadra dagli anni Sessanta. È un meraviglioso delirio di cui avevamo bisogno“.

E ancora: “Addio scaramanzia? È naturale che andasse così, il vantaggio costruito già nel mese di febbraio ci ha permesso di mollare gli ormeggi. Il Napoli è diventato presto imprendibile, penso che sia la versione migliore di sempre. Da tre mesi non c’è più alcuna lotta per il primato, altrimenti probabilmente avremmo aspettato pregando qualche santo, in cerca di una benedizione. Nonostante tutto, non ci siamo abituati all’idea di poterlo vincere questo scudetto”.

Infine su Maradona: “Gli siamo infinitamente grati, con lui tutto è cominciato e, sotto certi aspetti, è pure tutto finito, perché il suo Napoli ha conosciuto il fallimento dopo il suo ciclo. Quella di allora era una Serie A più imprevedibile, dove Cagliari, Verona e Sampdoria vincevano i campionati. Il Napoli ne conquistò due, che sarebbero potuti essere anche tre. Maradona è diventato il San Gennaro della tifoseria, il protettore dei napoletani appassionati“.