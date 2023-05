Marcolin: “Festa rimandata? Solo per allungare, vi spiego”

Dario Marcolin, ex azzurro ed opinionista Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Con questo rinvio della festa si è allungata questa esaltante stagione, aspettare altri 3 giorni dopo aver atteso 33 anni non credo sia un problema. La festa finale ci sarà domani o magari anche domenica allo stadio Maradona. Ci sono tanti amici miei di Bologna, Firenze, Genova, che stanno prenotando, anche a prezzi altissimi, camere e voli per venire a festeggiare a Napoli. La squadra arriva a giocarsi questa gara con l’Udinese in modo molto sereno, avendo 18 punti di vantaggio non c’è alcun problema”.