Spalletti in conferenza: “Lo scudetto del Napoli farebbe bene al movimento. Ringrazio anche i calciatori che sono andati via”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alle ore 12:30 alla vigilia di Udinese-Napoli. Queste le sue parole.

“Cosa le viene in mente del suo percorso e di poter festeggiare a Udine? Io ho molte persone a cui sono legato affettivamente. Quando torno indietro a quel che è stato il mio percorso, ci sono molte squadre dove sono rimasto per molti anni. Alla Roma ad esempio sono stato 7 anni. Sono stato 5 anni a Udine, 5 a Empoli e San Pietroburgo. Quando si parla di carattere difficile non è semplice vedere chi si è consumato in una squadra. Fui chiamato dall’Udinese quando eravamo in lotta salvezza, l’anno dopo poi mi lasciarono andare. Poi mi ripresero e ci rimasi a lungo. Lì mi sono legato a Pierpaolo Marino. Sono d’accordo quando dice che questo Napoli è partito dalla Serie C. Lo ritengo giusto perché è un totem del calcio e conoscitore della materia. Con la famiglia Pozzo ho un ottimo legame, mi davano consigli di continuo. Ho avuto come calciatore Sottil, che già quando giocammo in amichevole contro l’Ascoli si vedeva che avrebbe avuto un futuro. Già nell’Udinese era quello delle discussioni in campo su cosa fare o meno. Sono ricordi bellissimi e mi fa piacere incontrarlo in un momento che può determinare per la nostra storia e passare questa partita con pensieri belli”.

“Che sentimento prova nei confronti dei suoi ragazzi? Ce lo stiamo trezziando… Dal mio punto di vista ho saputo che avevo a che fare con una squadra di purosangue. Mi fa piacere che abbiano fatto vedere quello che è la loro qualità, il loro carattere. Ci sono stati anche momenti difficili, dove c’è stato da esibire personalità. Secondo me questo scudetto se avvenisse è un qualcosa che esce dagli schemi. Un evento da cui ne trarrebbero i vantaggi non solo il Napoli e la città, ma gli addetti al sistema. I nostri calciatori lo meritano per il loro lavoro. C’è quest’ultimo scatto da fare. Si continua come abbiamo sempre fatto, sapendo che anche se avvenisse dovremmo ripeterlo. Nessuna divagazione o deconcentrazione, nessuno sguardo che ci porti fuori dalla nostra volontà o lavoro”.

“Ragionare così ti costringe a prendere il meglio dei comportamenti e pensieri che devi avere. In tutto questo periodo abbiamo visto come vedere gente dispiaciuta all’uscita del campo. È una cosa che non verresti mai vedere. È l’opposto della felicità interiore che la gente ti offre da quello che fai. Il pensiero è vedere la gente felice, già domenica il pubblico mi ha fatto capire quale sia l’impresa che stiamo portando a termine. È quel che sognavo quando sono arrivato: vedere uno stadio pieno di bandiere e sciarpe con tutti che festeggiavano, con molti bambini dentro e a coinvolgere gli altri perché deve essere la festa di tutti”.

“Gara con l’Udinese? Siamo sempre un po’ timorosi e insicuri perché a volte le scelte che fai durano pochi istanti e te le porti dietro per tutta la vita. Ti vengono sempre dei pensieri, ma c’è da considerare cosa abbiamo fatto fino ad adesso. La squadra ha sempre creato episodi nuovi nelle gare, non dobbiamo perdere la consapevolezza di poterci misurare con chiunque. Ci misureremo con l’Udinese, sappiamo che sono bravi a fare tante cose. Sottil ha mestiere addosso, ha esperienza per il mestiere perché in campo già era allenatore. Sono una delle squadre che arriva con più uomini in area di rigore avversaria a livello europeo. Di questo ci sarà da prenderne atto e stare attenti. Poi massimo rispetto, ma il timore è un’altra cosa, devono imporcelo”.

“Contratto? Ci sono da fare altre belle cose, più belle assai del contratto che è giocare queste partite fino a fondo, di completare questo discorso che non è completo. Poi penseremo a festeggiare se succedesse. Poi a rimettersi in gioco ponendosi la domanda di poter dare la felicità che merita a questo pubblico?”

“Momenti chiave della stagione? Non è una partita, ma un modo di ragionare. Parte tutto dall’anno scorso che è il primo tempo, questo è il secondo. Io ho avuto un contributo anche dai calciatori che oggi non ci sono, ed è un discorso che va fatto dal primo momento. Il rammarico è non aver corretto qualche cosa andando contro a cosa si è detto. Però mi viene sempre il dubbio che avrei compiuto un’opera di dissuasione. Faccio difficoltà a fare questi ragionamenti, ma parte da calciatori come Insigne, Ghoulam, Koulibaly, Mertens che ci ha dato tanto come personalità. Non dipende da una partita sola, ma si lavora in profondità e si mette a posto con la ricerca della postura quello che è il risultato precedente”.