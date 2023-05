Le migliori e le peggiori di Serie A e Serie B

Nelle due categorie più importanti del calcio italiano sta andando in scena un grandissimo spettacolo che coinvolge sia le statistiche che la fantasia dei singoli, non è un caso se tra le migliori e le peggiori ci sono tantissime sorprese: ecco i top e flop di Serie A e Serie B.

Top e Flop di Serie A

Le sconfitte contro Lazio e Milan rappresentano il flop per il Napoli che deve far scattare tutti sull’attenti, perché non conta avere le migliori statistiche sia in Serie A che in Champions, se in questo punto del campionato, una fase bollente, la squadra molla. Tuttavia, il flop non incide sulla classifica e l’abbondante distacco consente ai Partenopei di stare tranquilli e continuare a respirare.

Le squadre più in forma della Serie A sono Lazio e Fiorentina, quest’ultima capace di strappare 8 vittorie consecutive fino alla ventottesima giornata. I Biancocelesti, invece, si presentano con il migliore reparto difensivo della categoria, una condizione paradossale per il calcio di Sarri, proiettato sempre verso valanghe di gol.

Se il Milan si mantiene nel limbo, Inter e Roma hanno floppato diverse gare nell’ultimo mese, segno che le due squadre sono stanche e hanno bisogno di rifiatare sia a livello fisico che psichico.

Top e Flop di Serie B

I pronostici sul campionato di calcio della Serie B sono ancora aperti, sia nelle prime posizioni con Cagliari, Sudtirol e Bari che sono al top, sia nella zona playoff e playout.

Mentre il Frosinone perde punti floppando diverse gare nel mese di marzo, il Genoa resta al top e si prepara per agguantare il primo posto, ma dietro scalpitano Bari e Sudtirol, e soprattutto i Rot Weiss, insieme alla squadra allenata da Ranieri, rappresentano due dei club più in forma del campionato nelle ultime 5 gare.

Al seguito del flop clamoroso della Reggina di Inzaghi, che da un campionato in vetta si è ritrovata ai margini della zona playoff, Palermo e Parma tentano una risalita clamorosa per cercare il colpaccio della promozione, ma dovranno stare attente al Pisa, che sta disputando un buon campionato, seppur con diverse battute d’arresto.

Nella zona playout ci sono Perugia, Cittadella e Venezia a giocarsela, mentre il Cosenza sta disputando una serie di partite al top, che gli hanno consentito di togliersi dai guai. In basso quasi ormai retrocessa c’è la Spal in confusione, mentre nel flop del Benevento, il Presidente Vigorito ci mette la faccia quando ormai è troppo tardi e la squadra sono già quattro mesi che ha fatto harakiri, con la complicità paradossale della stessa società.

Anche quello del Brescia è un flop clamoroso, che dall’ultima posizione non riesce più a dare significato a questo campionato e la squadra sembra ormai abbandonata agli inferi della Serie C. Tra le squadre che potrebbero ancora agguantare i playoff ci sono anche Ternana, Modena e Como, tuttavia le prestazioni non sono al top e salvo sorprese, questi tre club resteranno nel limbo, senza né salire né scendere.