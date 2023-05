Floro Flores: “È un’emozione indescrivibile, un godimento unico”

In un intervento a Radio KissKiss Napoli, l’ex calciatore azzurro Floro Flores ha parlato della stagione del club campano.

Di seguito le sue parole: “Io ho quasi 40 anni e lo scudetto di Diego non ho vissuto quasi niente, è un’emozione indescrivibile, vedere la gente andare allo stadio alle 9 del mattino per fare le foto è stato qualcosa di unico, non ho mai vissuto emozioni simili, è un godimento unico”.

Infine Floro Flores ha continuato: “Si sta vivendo qualcosa di mai visto, dai racconti siamo innamorati di Diego ma non l’abbiamo visto giocare, ora me la sta godendo a 360 gradi, quando giocavo nel Napoli non capivo cosa la gente chiedeva, ma ora si! Il calcio lo vivi diversamente da tifoso. Io prima dell’inizio della stagione pensavo che il Napoli non avrebbe nemmeno raggiunto la Champions League, non mi aspettavo che si potesse arrivare ad un trionfo simile, bisogna fare i compimenti a De Laurentiis”.