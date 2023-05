De Giovanni: “Spalletti ha messo insieme un’orchestra. Si è riaffermato il calcio delle idee”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.

“Il calcio è uno sport di squadra. Non è una cosa ovvia, ce lo scordiamo spesso nella nostra ansia di celebrare i giocatori, che diventano più importanti della squadra stessa. Ho avuto la fortuna di guardare una squadra con un campione come Maradona che non ha mai rimproverato un compagno. Di fronte a una grande squadra come il Milan, abbiamo applaudito e oggi apprezziamo la squadra di Spalletti, che ha messo insieme una bella orchestra”.

Questo Napoli ha qualcosa in comune col Milan di Sacchi?

“Credo che le cessioni di questa estate hanno buttato giù la tifoseria, che pensava a un forte ridimensionamento. Togliere dallo spogliatoio grandi campioni, anche innamorati del Napoli e di forte personalità, abbia poi sgombrato il campo alla leadership di Spalletti, che ha potuto mettere in campo questa squadra. I cinque cambi rendono il tecnico più importante e strategico di prima. E qui si vede la bravura di un allenatore. Spalletti ora è diventato decisivo. Ora oggi è strategico molto più di prima. Fino a tre anni fa sembrava che il calcio italiano fosse avviato verso una mera bilancia economica. È tornato ad affermarsi ora il calcio delle idee”.