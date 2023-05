D’Agostino: “Un calciatore azzurro mi fa impazzire, vi svelo”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il migliore della stagione del Napoli? Il binomio Spalletti-Giuntoli, senza dubbio. Credevo occorresse molto più tempo per far ripartire questa squadra, ma Giuntoli è uno dei migliori direttori sportivi in Italia. E Spalletti ha accelerato l’opera del proprio DS con un vero e proprio capolavoro in campo. Zielinski? A me fa impazzire per come gioca, sa usare entrambi i piedi. E’ normale che se avesse raggiunto dei livelli ultraterreni, sarebbe andato via già 2-3 anni”.