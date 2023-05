Da Udine – Sottil non rischierà Beto e Pafundi contro il Napoli

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, rischia di dover fare a meno del suo bomber Beto e del giovane talento Simone Pafundi in occasione della gara di campionato Udinese-Napoli, che andrà in scena giovedì 4 maggio alle ore 20:45. A scriverlo è la testata Il Messaggero Veneto. I due calciatori potrebbero non essere rischiati in occasione della sfida contro gli azzurri. L’allenatore va verso la riconferma dell’11 titolare che ha giocato in occasione dell’ultima gara dei friulani disputata contro il Lecce.