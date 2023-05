Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non sarà alla Dacia Arena per seguire dal vivo il match Udinese-Napoli. In compenso, sarà tra i 55mila spettatori che seguiranno la partita dai maxischermi installati per l’occasione allo stadio Diego Armando Maradona. A meno di repentini cambi di programma, il patron azzurro resterà in città e seguirà la partita insieme al sindaco Gaetano Manfredi e al prefetto Claudio Palomba. A riportare è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.