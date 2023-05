Bill De Blasio: “Da New York tifo Napoli. Il 4 giugno sarò al murales di Maradona”

Bill De Blasio, ex sindaco della Grande Mela, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino durante la quale si è soffermato sul Napoli e sulla vittoria dello scudetto.

Queste le sue parole: “Napoli, la città, la gente e la squadra di calcio stanno vivendo una fase davvero storica, che va ben oltre i confini dello sport. Per una città così a lungo non rispettata e non compresa, questo è un momento trionfale. Mi sento personalmente vicino al Napoli in questa circostanza. Provo gioia e orgoglio e anche la convinzione che finalmente sia stata fatta giustizia. Ho visto la città coperta di azzurro e bianco ed è bellissimo. Domani sarò dove tutti i napoletani si riuniscono a New York: il ristorante Ribalta Pizza nel Greenwich Village. Non vedo l’ora di unirmi ai festeggiamenti, se effettivamente sarà questo il giorno glorioso. E poi il 4 giugno io e la mia famiglia saremo di nuovo a Napoli per festeggiare“.

E ancora: “Voglio assolutamente visitare il tributo a Maradona per onorare un grande uomo e un grande giocatore, che ha portato tanta gioia alla gente di Napoli. Non vedo l’ora di andarci quando verrò a giugno“.

Poi, un messaggio alla città e ai tifosi: “Napoli, come città e come abitanti, ha vissuto tante difficoltà e tragedie. Non è mai stato facile. Lo stesso si può dire per New York. Ma questo ha anche forgiato forza e grandezza. Questo è il momento di Napoli di brillare. E può essere un catalizzatore per il cambiamento. L’orgoglio che i napoletani provano li motiva a rendere la loro città ancora migliore”.