Bardelli, resp. TicketOne: “Ieri 112mila persone in coda per Udinese-Napoli, ci saranno nuovi biglietti”

Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo.

“La coda ieri è arrivata anche a 112mila persone per un biglietto per Udinese-Napoli al Maradona… Sono numeri record anche per noi, con una partita sola siamo riusciti a riempire due stadi, sia la Dacia Arena che l’ex San Paolo. Questo è stato possibile solo grazie all’amore e alla passione dei napoletani. Per Udinese-Napoli verranno messi a disposizione ulteriori posti e aspettiamo ancora a dare il tutto esaurito. Siamo arrivati a quasi 50mila presenze e ora con la liberazione di ulteriori posti sfioreremo anche i 60mila. Dico al popolo napoletano di non desistere”.

“La posizione dei maxi-schermi? Per esperienza, a Bari lo scorso anno i maxi-schermi furono posizionati sulla pista d’atletica. E suppongo che anche al Maradona vedremo la stessa tecnologia e la stessa disposizione. Sono maxi-schermi di ultima generazione, la visione della gara sarà ottimale e non metto in dubbio che chiunque riuscirà a seguire la partita in maniera ottimale. Anche nel settore ospiti, la rete non andrà a dare nessun problema. Iniziative per vedere già il Napoli campione allo stadio? Non abbiamo nessun indicazione dal Napoli, ma non escludo che a breve si andrà con qualche iniziativa. Mini-abbonamenti per il finale? Perché no, ma ripeto: non abbiamo alcun indicazione ancora giunta dalla società”.