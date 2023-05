Zoff: “Il Napoli è straordinario, la classifica parla chiaro!”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Basta guardare la classifica e si capisce quanto di straordinario abbia fatto il Napoli. Quando tutto si prepara tutto purtroppo viene sempre a piovere ed ecco che è spuntato un pareggio inaspettato per la Salernitana. Nonostante le inseguitrici abbiano zoppicato è merito degli azzurri che hanno stracciato il campionato. Non è importante quando si vince lo scudetto e ad Udine i bianconeri si giocheranno la vita in una partita che sarà un evento mondiale”.