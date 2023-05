Ventola sulla gara Napoli-Salernitana: “Se la giochi 10 volte, 9 volte la vincerai”

Durante la trasmissione Bobo Tv, l’ex calciatore Nicola Ventola ha commentato il match Napoli-Salernitana: “Persone da ogni parte d’Italia sono attratte dalla festa che si sta svolgendo a Napoli, anche se non hanno nulla a che fare con la città. Nonostante la Salernitana abbia chiuso gli spazi e ci sia un po’ di tensione nel Napoli, è normale perdere una partita ogni tanto. Il gol può essere solo un caso o destino, ma se giochi 10 volte vincerai 9 volte e quindi c’è sempre una storia diversa in serbo per te”.