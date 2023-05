Venerato: ” Tre calciatori dell’Udinese nel mirino della SSC Napoli per il prossimo calciomercato..”

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio:

Nell’Udinese giocano anche Beto, Becao e Samardzic: sono calciatori che interessano al club partenopeo?

” Sono tre calciatori con tre prospettive diverse e legate ad altrettanti differenti fattori. Beto è il calciatore che pare avere più possibilità di vestire l’azzurro. Un giocatore che piace alla dirigenza ed al tecnico. Becao potrebbe interessare gli azzurri soltanto nel caso in cui Kim possa lasciare le pendici del Vesuvio. Possiamo considerarlo il quarto in una lista di difensori opzionati per la prossima stagione. Samardzic mi sembra, infine, il giocatore più lontano dal vestire l’azzurro. I partenopei seguono diversi calciatori in quel ruolo ma senza voler spendere risorse eccessive. La valutazione che l’Udinese fa del ragazzo è superiore a quanto il Napoli ritiene opportuno”.