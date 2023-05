Venerato: ” Kim resterà a Napoli? La squadra ha una speranza..”

Il giornalista, Ciro Venerato, ha parlato del futuro di Kim Min-Jae a “1 Football Club”: ” È giusto preoccuparsene in considerazione di una clausola che potrebbe attirare diversi club di Premier. Il Napoli spera che il coreano faccia una scelta di vita, come fatto da Kvara. Kim è uno di quelli che è più rimasto deluso dai quarti contro i rossoneri, dunque potrebbe decidere di ritentare l’impresa nella prossima stagione. Mi auguro, come la società, che il giocatore possa seguire il cuore e decidere di restare in azzurro”.