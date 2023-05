Durante la sua partecipazione a 90° Minuto su Rai, Marco Tardelli ha espresso il suo pensiero sulla figura del tecnico della Salernitana, Paulo Sousa. “Il tecnico ha girato per molte squadre europee e sudamericane prima di approdare alla Salernitana, dove è riuscito a trasformare una squadra in crisi in un gruppo sereno che gioca un buon calcio. La scelta di Iervolino di sostituire Nicola con Sousa è stata una decisione complessa, ma entrambi hanno fatto un buon lavoro”.