Sosa: “Gol di Dia? Purtroppo è un errore di Osimhen”

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A sul Napoli e sulla partita di domenica. Ecco cosa ne pensa:

“La Salernitana è scesa in campo con la voglia di non essere l’agnello sacrificale dello scudetto del Napoli. Gol di Dia? Osimhen ha fatto un errore che ha sempre fatto in carriera: un attaccante centrale quando si trova a difendere sulla fascia tende sempre a sbagliare la posizione dei piedi e per l’avversario è quindi facile fare tunnel. Juan Jesus, in quel caso, ha ragionato da centrale e non da terzino e, infine, Kvara non è intervenuto su Dia per evitare di fare fallo da rigore”.