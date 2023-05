Repubblica – Scudetto Napoli, il piano della Questura: i dettagli

Secondo match point per il Napoli alla conquista del Tricolore. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il questore di Napoli Alessandro Giuliano, in una nota inviata al prefetto Claudio Palomba e al sindaco Gaetano Manfredi, ha fatto alcune richieste. Nello specifico vorrebbe lo stop alla circolazione nel centro di auto e scooter nelle giornate di mercoledì e giovedì a partire dalle ore 20.30:



“Nella richiesta Giuliano ipotizza la possibile concretizzazione matematica della vittoria del campionato per domani (mercoledì 3 maggio) o per il giorno dopo e chiede l’adozione di questi provvedimenti per la tutela dell’ordine pubblico: dalle 20:30 di mercoledì 3 maggio, fino a cessate esigenze, che dovrà valutare l’autorità di pubblica sicurezza, di giovedì 4 maggio e dalle ore 20:30 di giovedì fino alle cessate esigenze di venerdì, il divieto di accesso e transito veicolare nelle aree del centro cittadino”. Si legge sul quotidiano.