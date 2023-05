Goran Pandev, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del suo connazionale Elmas e del Napoli. Ecco cosa ne pensa della stagione:

“Sono felice per Elmas, ma anche per la società e la gente. Complimenti anche al presidente, al direttore sportivo e a tutto lo staff. Spalletti è un grandissimo allenatore e se lo merita perché ha fatto giocare benissimo la squadra. Sono felice per Elmas e gli auguro di vincere la Champions con il Napoli l’anno prossimo”.