Giuliani: ” La Salernitana dominata per 85 minuti, non bisogna prendersela con nessuno per questo pareggio..”

Il giornalista Fulvio Giuliani, è intervenuto a Radio Punto Nuovo: ” Niente da temere per il Napoli, la festa è soltanto rimandata. Ci sta rimanerci male per come si era messa la giornata, ma restiamo tranquilli. Dia si è inventato il gol del mese, ma per fortuna non c’è nulla da rifare. C’è da attendere qualche giorno in più, per quanto sia stato come rimettere il tappo ad un bottiglia di champagne. Dopo questo pareggio non bisogna prendersela con nessuno, le partite di calcio sono dei romanzi. La Salernitana è stata dominata per l’85% della partita, poi in cinque minuti ha rimesso tutto in piedi. La tensione psicologica è tale che sarebbe stato impossibile immaginare una passeggiata in carrozza. Due anni fa col Verona ci giocammo una Champions sul filo con un pari simile, ora invece si tratta solo di trovare il momento giusto per festeggiare lo Scudetto”.