Domizzi: “De Laurentiis ci ha sempre creduto allo Scudetto”

Maurizio Domizzi, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Complimenti a De Laurentiis che è stato sempre ambizioso e ci ha sempre creduto anche quando poteva sembrare difficile solamente cercare di motivare l’ambiente. Ho fatto parte del Napoli quando abbiamo vinto la Serie B e fu importantissimo per la società che tornò subito nel massimo campionato permettendo di programmare più velocemente, ma questo scudetto non lo sento mio. L’Udinese ha perso una brutta gara a Lecce e vuole subito dare una risposta davanti ai suoi tifosi. Sarà una partita complicata anche se il Napoli è nettamente favorito per il match”.