CdS – Udinese-Napoli, l’orario potrebbe variare: la richiesta della prefettura friulana

Udinese-Napoli è il secondo match point che potrebbe decretare la squadra azzurra Campione d’Italia. Potrebbero però esserci delle novità circa orario e data della partita. Il match è in programma il 4 maggio alle ore 20:45, ma il Prefetto Massimo Marchesiello della prefettura di Udine potrebbe chiedere una variazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui oggi in prefettura ci sarà una riunione che permetterà di capire quale sarà la decisione finale. I friulani chiedono un anticipo alle ore 18:00 per questioni di ordine pubblico.