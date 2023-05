CdS – Quella di Napoli una domenica surreale: tutti in piazza per i (quasi) campioni

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli tornandoo su Napoli-Salernitana. Il pareggio della squadra partenopea ha rimandato la festa scudetto, nonostante la città in terrà fosse pronta a fare festa. Il quotidiano ha commentato così:

“Pensavo fosse amore e invece era un calesse, per essere soft; non ci resta che piangere, invece, con una dose abbondante di pungente ironia toscana alla Benigni. E alla Spalletti, per carità. Un allenatore quasi campione che ieri, dopo il pareggio della Salernitana firmato da Dia, ha pensato che il suo Napoli principesco continua a essere troppo pulito”.