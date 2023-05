Cassano sui festeggiamenti del Napoli: “La mia emozione è stata come quella Buenos Aires”

Antonio Cassano ha espresso la sua opinione sulla performance del Napoli in campionato durante un’intervista alla Bobo Tv, partendo dal pareggio di domenica contro la Salernitana: “La mia emozione è stata molto simile a quella che ho provato il 18 dicembre a Buenos Aires durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale. Prima della partita, quando l’Inter ha battuto il Napoli, si sono verificate delle scosse di terremoto nella città partenopea. Il Napoli stava lottando per la vittoria durante il gioco, ma un momento di distrazione ha permesso a Dia di segnare un incredibile gol. Spalletti ha ragione, la festa sarà ancora più grande quando avverrà, non importa quando sia”.

“La stagione del Napoli è stata eccezionale, con un calcio spettacolare e una vittoria storica che resterà nella memoria di tutti gli appassionati italiani. Spalletti si è dimostrato un allenatore straordinario, capace di portare la sua squadra a livelli incredibili nonostante le difficoltà legate alla perdita di molti titolari. La sua abilità nel migliorare le prestazioni dei giocatori lo rende uno degli allenatori più talentuosi al mondo, secondi solo ad Ancelotti. Dal 1991 ad oggi, solo la Lazio e la Roma sono state in grado di vincere il campionato italiano al di fuori delle tre grandi squadre: Juventus, Inter e Milan. Nessuno avrebbe mai immaginato che il Napoli potesse vincere lo Scudetto, ma Spalletti ha dimostrato di avere un grande talento per la gestione della squadra. Lo stesso è successo con il Leicester in Inghilterra, dove hanno anche giocato un calcio molto spettacolare e divertente da vedere”.