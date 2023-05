Unina – Esultanza al gol di Olivera come un terremoto nell’area dei Campi Flegrei

Al minuto 62 di Napoli-Salernitana, Olivera ha saltato più in alto di tutti e ha battuto Ochoa. Il gol, come c’era da aspettarselo, ha provocato l’entusiasmo all’interno e all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. L’evento ha fatto registrare un terremoto di magnitudo di 2 gradi della scala Richter nella zona di Fuorigrotta. Un episodio simile a quanto accade con una scossa che può avvenire nell’area dei Campi Flegrei. Lo ha stabilito il Dist, Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.