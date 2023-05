Sky – Il Napoli potrebbe restare uno o due giorni a Udine dopo la partita

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli potrebbe decidere di restare a Udine per uno o due giorni dopo la sfida con l’Udinese. Questo a prescindere se la gara si terrà alle 20.45 o sarà anticipata. Anche se, a quanto pare, la partita comunque non dovrebbe essere anticipata.

Il Napoli resterà in Friuli per evitare che, al ritorno, i tifosi paralizzino l’aeroporto di Capodichino. Infatti, l’aereo potrebbe arrivare intorno all’1.30. Il problema si creerebbe anche in caso di anticipazione della gara: il velivolo sul quale viaggeranno gli azzurri non potrebbe atterrare prima delle 23.

Si tratta comunque di ipotesi, che potrebbero essere confermate o smentite nelle prossime ore. Intanto, il sogno di Osimhen e compagni resta quello di festeggiare al Maradona coi propri tifosi.