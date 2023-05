Rossitto: ” Il calo del Napoli è un calo fisiologico dovuto al ritmo altissimo avuto in campionato..”

Fabio Rossitto, ex giocatore del Napoli, ha parlato del momentaneo calo degli azzurri in campionato. Ecco le sue parole: ” Non so da quanto non capitava che una squadra vantasse venti punti di vantaggio. Il Napoli ha fatto un campionato strepitoso. Raggiungere determinati risultati, in una piazza passionale come il Napoli dove il successo mancava ormai da tanto, è un’impresa che richiede risorse psico-fisiche eccezionali. Le energie sono ridotte, dunque, per il percorso incredibile affrontato. Una squadra che ha sempre mantenuto un ritmo altissimo, sia in Coppa che in campionato. Un calo fisiologico che ci si poteva attendere”.

Poi ha aggiunto su De Laurentiis: “Il presidente ha saputo dimostrarsi imprenditore eccellente, tutto ciò che tocca diviene oro. Tutto ciò che fa viene svolto in maniera egregia, e nel calcio è stato un gestore lungimirante. Giuntoli si conferma dirigente competente e di assoluto spessore, garantendo continuità al lavoro svolto a Carpi. Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli del genere, soprattutto dopo un’estate come quella passata, fatta di cessioni eccellenti e dove tutto sembrava finito”.