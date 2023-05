Retegui: “Un sogno segnare nello stadio di Diego. Grazie a Mancini e ai miei compagni di squadra”

Mateo Retegui è stato intervistato dalla redazione IlSognonelCuore.com. L’italo-argentino è stato convocato a marzo, in vista delle qualificazioni ad Euro 2024. Tante le polemiche per questa convocazione, ma Retegui le ha spente con 2 gol in 2 partite. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Come hai vissuto la convocazione della Nazionale italiana?

“Sinceramente, con molta tranquillità. Nonostante fossi molto felice e sapessi di starmi giocando una occasione unica, ovviamente. Sono estremamente grato a Roberto Mancini ed a tutto il suo staff per la fiducia che hanno riposto in me”.

Credi che sarai convocato di nuovo in futuro?

“Spero vivamente ci saranno altre occasioni per me in futuro”.

Esordio con gol nel tempio di Maradona.

“Un sogno giocare e segnare nello stadio di Diego. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra nell’Italia che mi hanno accolto bene e mi hanno fatto sentire subito a casa, trattandomi meravigliosamente”.

Complimenti a te per esserti fatto trovare subito pronto.

“Per questo devo ringraziare il mio club, il Tigre, che dal primo giorno ha fatto del suo meglio per farmi stare bene, così come hanno fatto i miei compagni di squadra”.