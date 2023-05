Prefetto di Udine: “Spostare Udinese-Napoli? Ecco cosa sappiamo”

E’ di ieri la notizia secondo la quale c’è la volontà di anticipare la partita Udinese-Napoli alle 18.00 o alle 18.30 per motivi di ordine pubblico. Manca poco alla matematica conquista dello scudetto da parte del Napoli, la sfida di giovedì 4 maggio a Udine potrebbe subire un ulteriore cambiamento. Udinese-Napoli era già stata spostata da martedì a giovedì. Intanto, il Prefetto di Udine Massimo Marchesiello ha detto all’Ansa: “L’unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina in Prefettura con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi della partita”.