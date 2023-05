Monti: ” La festa è solo rimandata, a Napoli siamo abituati ad aspettare”

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione Domenica Sportiva, in onda su Rai Due, soffermandosi su Napoli-Salernitana.

Queste le sue parole: “Non è stato il miglior Napoli della stagione ma è piacevole vederlo, con tante occasioni per chiuderla. In un altro momento della stagione il Napoli l’avrebbe chiusa prima questa partita. La festa è soltanto rimandata, magari mercoledì in albergo, sarebbe quasi la chiusura per certi aspetti di un cerchio. A Napoli siamo abituati ad aspettare, come aspettiamo la Vesuviana“.

Poi prosegue: “Spalletti ha creato un rapporto simbiotico con la squadra: è il trionfo della squadra e quindi di Spalletti. Questa estate gli avevano smontato la squadra e lui ha fatto l’artigiano del calcio con giocatori giovani e freschi. Lui ha ritrovato l’energia dei giorni migliori rispetto al gruppo che aveva ereditato l’anno scorso. Quel gruppo era cristallizzato in vecchi equilibri, quello di adesso ha nuovi equilibri in cui Spalletti è il leader maximo”.