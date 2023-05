Meret: “Disattenti, ma manca un passo per raggiungere il traguardo”

Alex Meret ha rilasciato delle dichiarazioni durante il post partita di Napoli-Salernitana esprimendo tutto il suo dispiacere per non aver dato il via alla festa scudetto.

Queste le parole del portiere azzurro riportate da La Gazzetta dello Sport: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Contro squadre che si chiudono è difficile trovare spazi, eravamo riusciti ad andare in vantaggio con una palla inattiva. Peccato poi aver preso il gol per merito del loro attaccante, ma forse con un po’ di attenzione in più si poteva evitare. C’è un po’ di rammarico, volevamo regalare lo scudetto a questa gente. C’era un’atmosfera incredibile al Maradona. Ci manca solo un piccolo passo per l’obiettivo. In questi giorni si sente la vicinanza della gente, vogliono vivere questo momento che manca da tanto tempo. Anche contro la Salernitana ci hanno dato la loro carica per novanta minuti e vogliamo regalargli questa gioia perché se lo meritano, ci supportano sempre. Proveremo a regalarglielo nella prossima gara a Udine, dove ci sarà pure la mia famiglia”.

Poi aggiunge: “Sono cresciuto sotto tutti gli aspetti, da quello caratteriale a quello tecnico. Lavoro ogni giorno per migliorarmi e giocando con continuità acquisisco fiducia nei miei mezzi sempre di più. Ora però penso solo al traguardo che ci attende“.