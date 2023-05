L’ex azzurro Esposito: “Il Napoli ha pagato l’unico svarione difensivo”

Massimiliano Esposito ha giocato nel Napoli alla fine degli anni ’90. L’ex centrocampista è intervenuto alla trasmissione di 1 Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio. “Non è facile giocare contro squadre che si barricano dietro. – ha detto Esposito – Diventa difficile trovare spazi. Detto ciò, il Napoli ha avuto tantissime occasioni per raddoppiare. La squadra ha pagato l’unico svarione difensivo. Credo che dovremmo metterci nei panni dei ragazzi che restano esseri umani e non marziani. I calciatori sanno perfettamente cosa sta succedendo. E’ ovvio che sia l’entusiasmo e la trepidazione per raggiungere quanto prima il risultato. Tuttavia, vanno fatti sempre i conti con le squadre avversarie. Resta soltanto un punto per la matematica certezza dello scudetto, il traguardo è davvero vicino”, ha concluso l’ex centrocampista nato a Napoli.