Fabio Mandarini, opinionista del “Corriere dello Sport” e giornalista a seguito del Napoli, ha fatto il punto sulla gara di ieri con la Salernitana di Paulo Sousa.

In particolare, Mandarini è uscito dal discorso Scudetto, parlando invece del rendimento negli ultimi periodi della squadra azzurra, che sembra anche un po’ in calo. Questa l’analisi della sfida:

“Io sono d’accordo che vedo un Napoli leggermente in calo, e ci sono dei casi emblematici: ad esempio, Kvara è un po’ meno brillante e sta sbagliando le scelte sottoporta. Mi sembra un po’ la versione di inizio anno, un po’ insicuro, mentre quello di metà stagione era imprendibile”.

Inoltre, ha anche parlato del fatto che la squadra non vinca più al “Maradona”:

“Il Napoli ha pareggiato 3 partite e perso una gara in campionato, ma le squadre che sono state affrontate si sono chiuse in difesa. E’ mancato il guizzo sotto porta, come quello di Lobotka che arriva a un metro dalla porta e non tira. Se arrivi in area e non sei concreto, poi ci sta che arrivi la sconfitta”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.