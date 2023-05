Walter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’organizzazione della giornata di ieri, dove sembrava tutto perfetto per vincere lo Scudetto, rispondendo a Fabio Mandarini e Carmine Martino.

Nel corso del programma della “Città nel pallone”, i due hanno detto che era stato tutto apparecchiato per la festa Scudetto, e forse era stato anche sbagliato decidere per il rinvio, ma De Maggio ha puntualizzato:

“Anche ieri Trevisani diceva che il rinvio era stata una scelta sbagliata, tirando dentro anche il Napoli, ma il Napoli non c’entra nulla, anzi non voleva proprio rinviare la gara. Il Napoli ha subito la decisione ed è giusto dirlo: però il Prefetto e il Questore hanno preso una decisione di buonsenso: Se si fosse giocato sabato, ci sarebbe stato il casino di ieri per 3 giorni, in un weekend in cui c’era il basket, il Comicon, ed era difficile controllare l’ordine pubblico, anche perché non c’erano gli agenti necessari”.