Gazzetta: “Il pareggio con la Salernitana ha portato tristezza e silenzio tra i tifosi”

Il Napoli e i suoi tifosi hanno la capacità di ripartire da zero in situazioni difficili, quindi non c’è motivo per preoccuparsi, soprattutto ora. Sulla Gazzetta dello Sport si racconta così la domenica vissuta a Fuorigrotta dai tifosi azzurri.

“Non importa dove e quando, lo scudetto sarà sempre un trionfo per Spalletti e i suoi giocatori. I tifosi erano in festa nella zona di Maradona fin dal mattino, ma la rimonta dell’Inter ha lasciato la capolista padrona del proprio destino. Tuttavia, il pareggio della Salernitana ha portato tristezza e silenzio tra i tifosi. Le celebrazioni per la vittoria del titolo sono terminate e gli striscioni commemorativi sono stati rimossi insieme ad altre iniziative previste”.