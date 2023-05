Fedele: “Kvara gioca più per sé che per la squadra. Mi devono spiegare la fase difensiva su Dia”

Enrico Fedele, storico procuratore dei fratelli Cannavaro, è stato ospite de “La Domenica Sportiva” su Ottochannel. L’opinionista ha detto la sua sul pareggio del Napoli contro la Salernitana. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Kvara si è intestardito un po’, sta giocando più per sé che per la squadra, non è al meglio, come il Napoli, ma la Salernitana dall’inizio ha fatto da sparring partner. nel primo tempo solo al 22’ è riuscito a fare un lancio per nessuno. Di solito si sbloccano con una palla inattiva e così è stato. Il Napoli è stato pericoloso più che altro con Osimhen di testa, poi il gol su angolo perché il Napoli non è più dei sette nani e si fa rispettare ed è la prima squadra per gol su angoli. Però mi devono spiegare la fase difensiva: si fa prendere palla a Dia, viene dentro e Osimhen non fa fallo, Kvara non raddoppia, Jesus si ferma e si gira di lato. Questa è una partita vitale, ai miei tempi non passavano più il centrocampo, è mancata cattiveria sul gol”.