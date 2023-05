De Giovanni sullo scudetto: “Le vittorie non hanno lo stesso valore senza qualche difficoltà”

Maurizio De Giovanni, appassionato tifoso del Napoli, ha commentato il pareggio contro la Salernitana attraverso le pagine del Corriere della Sera, evidenziando come questo risultato abbia impedito ai partenopei di festeggiare lo scudetto matematicamente. “Se chiedete al tifoso se oggi prova un po’ di delusione istintiva nel suo cuore, risponderà con un grugnito affermativo. Tuttavia, sarà facile convincerlo del contrario se si vuole. Nonostante la grande differenza di punteggio rispetto alle altre squadre, ci chiediamo se sia giusto definirci delusi dopo aver aspettato così tanto per il trionfo. Forse è solo questione di tempo e pazienza per raggiungere nuove vittorie. Non fermarti adesso. Con un po’ di sforzo in più, il traguardo sarà ancora più gratificante. Le vittorie non hanno lo stesso valore senza qualche difficoltà”.