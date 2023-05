De Canio: “Oggi è difficile per tutti fare punti. Scudetto? I calciatori sanno già di averlo vinto”

Gigi De Canio è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex allenatore del Napoli all’inizio degli anni 2000 ha parlato del momento degli azzurri prossimi allo scudetto. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Il Napoli anche ieri ha guadagnato un punto sulla seconda. Come ha detto Spalletti, oggi è difficile per tutti fare punti, anche per le squadre che inseguono il Napoli. Oltre alle energie fisiche, vanno considerate anche quelle nervose. Il campionato è già vinto, i calciatori lo sanno, così come sanno di poter far gol in qualsiasi contesto, ma forse ha tolto un po’ di furore agonistico e adesso sembra che sia diventato un po’ più difficile, ma sono aspetti logici in questa situazione”.