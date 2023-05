CdS – Spalletti: “Peccato per i tifosi, volevamo regalargli gioia”

Dopo il pareggio in casa contro la Salernitana, il Napoli ha dovuto rimandare la festa scudetto. Nel post partita, Luciano Spalletti ha espresso tutto il suo rammarico.

Queste le parole del tecnico toscano: “Per vincere partite come questa, a volte, bisogna essere più sporchi. Quest’ultimo chilometro è il più faticoso e i ragazzi sono dispiaciuti di non aver regalato la gioia a un pubblico meraviglioso. Io non sono arrabbiato, al massimo un po’ rammaricato. Abbiamo l’infinita voglia di dare questa gioia ai nostri tifosi e il traguardo mi renderà rilassato. E soddisfatto: non euforico, festante o rimbambito. I tifosi hanno il diritto di riceverla e anche il prima possibile. Ecco, sotto quest’aspetto c’è un po’ di dispiacere, ma sarà comunque un piacere se pensiamo al futuro. È come quando ci si dà i baci: più si sta insieme e meglio è”.

Poi continua: “Sensazioni? Ne ho provate di bellissime: siamo il sogno che i nostri sportivi vogliono realizzare, ma per riuscirci ci sono step non semplici. Soprattutto in questa fase: il carico emotivo e psicologico aumenta rispetto alla normalità e probabilmente noi l’abbiamo subito come chiunque. C’è da dire che non andiamo fortissimo, ma i pareggi ci avvicinano all’obiettivo”.

Infine, su Udinese-Napoli: “Non facciamo certi calcoli, non pensiamo a dove riusciremo a fare il punto decisivo. Noi vogliamo farlo e basta: l’unico modo per non ricevere le critiche nel calcio è non giocare. Ci sono i cecchini sempre pronti a spararti, ma per me non è un problema: la nostra voglia è sempre la stessa. Vogliamo dare un segno della nostra esistenza di giocatori del Napoli per sempre“.