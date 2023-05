CdS: “Sei giornate per mettere le mani sull’oro della Champions”

Il Corriere della Sera analizza la corsa alla Champions League che si preannuncia combattuta fino alla fine, con ancora incertezza su quali saranno le tre squadre a contendersi il posto insieme al Napoli. “Il fight club è apertissimo. Sei giornate per mettere le mani sull’oro della Champions: dai 61 punti della Lazio seconda in classifica ai 55 dell’Atalanta settima, sul ring della serie A restano sei squadre pronte a tutto per i tre posti rimanenti nell’Europa che conta e soprattutto per i 50 milioni di bottino in palio” scrive Carlos Passerini. In questo periodo di grande incertezza, l’Europa ha un ruolo fondamentale da svolgere. Il prossimo giovedì si disputeranno le semifinali dell’Europa League: la Roma affronterà il Leverkusen, mentre la Juventus sfiderà il Siviglia. Per Lazio e Atalanta, la gestione delle energie non sarà un fattore decisivo nella loro lotta per il titolo. Tuttavia, le squadre che sapranno utilizzare un turnover intelligente avranno una marcia in più nella corsa alla finale”.